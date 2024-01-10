Журналистов по прибытии на Чукотку встретили на вездеходах

Снегоболотоходы "Хищник" доставили их из аэропорта к месту работы

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Журналистов кремлевского пула 10 января по прилете в Анадырь встречал спецтранспорт - отечественные снегоболотоходы "Хищник". На них прессу доставили из аэропорта к месту работы.

На Чукотке стоит ясная морозная погода, снежно. Регион является самым северо-восточным субъектом РФ, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Чукотка имеет морскую границу с США - через Берингов пролив с Аляской.

Президент России Владимир Путин впервые посещает этот регион. Ранее глава государства рассказывал, что до сих пор не побывал во всех субъектах РФ и хотел бы посетить Чукотку. До этого единственный раз в истории руководитель страны посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.