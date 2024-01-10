Движение на серой ветке метро в Москве ввели в график

Интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на пути

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро введено в график после сбоя, произошедшего из-за попадания человека на пути утром в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии утром в среду увеличены из-за человека на пути.