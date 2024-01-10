На севере Казахстана из сломавшегося автобуса эвакуировали 16 замерзающих россиян

По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Казахстанские полицейские организовали эвакуацию 16 россиян из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

"16 россиян эвакуированы из сломавшегося на трассе автобуса в Акмолинской области <...> 10 января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них - 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева, который расположен в сельской библиотеке района Биржан сал.