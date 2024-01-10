В Каховском округе устранили последствия непогоды

Глава округа Павел Филипчук сообщил, что все коммуникации работают

ГЕНИЧЕСК, 10 января. /ТАСС/. Коммунальщики в Каховском муниципальном округе Херсонской области устранили последствия непогоды, которая обрушилась на регион 8 января. Об этом сообщил в Telegram-канале глава округа Павел Филипчук.

"Благодарю наши коммунальные службы за ваш труд, за своевременное и качественное устранение всех последствий неблагоприятных погодных условий в Каховском муниципальном округе. Еще в выходные все заблаговременно подготовились, и во время наступления непогоды мы вместе, достаточно качественно и оперативно, устранили все аварийные ситуации в нашем округе", - написал он.

Филипчук отметил, что все коммуникации в округе работают.

8 января в Херсонской области был порывистый ветер до 20 м/с, прошел дождь, затем ударил мороз и выпал снег. По данным МЧС, в регионе произошли обрывы проводов в пяти районах. В результате в 257 населенных пунктах без света были более 29 600 человек.