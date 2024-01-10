Моргенштерна вновь оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом рассмотрен протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) в отношении А. Т. Моргенштерна. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в суде.

16 ноября 2023 года Савеловский суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). А 21 июня тот же суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Рэпер находится за пределами РФ.