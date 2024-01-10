Ровшана Аскерова вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил Аскерову штраф в размере 50 тыс. рублей, признав его виновным в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки)", - сказала собеседница агентства.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Ранее он уже дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иностранных агентов. В отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствием установлено, что весной этого года он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Обвиняемый находится в федеральном розыске.