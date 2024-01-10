В Дагестане из-за снежных заносов временно закрыли дорогу через Харибский перевал

Водителям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами

МАХАЧКАЛА, 10 января./ТАСС/. Непогода привела к закрытию автомобильной дороги республиканского значения Хасавюрт - Тлох в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Гумбетовском районе автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох, на участке км 45 - км 50 (Харибский перевал) закрыта в связи со снежными заносами. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что об открытии движения сообщат дополнительно.