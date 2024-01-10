Новосибирская больница превзошла допандемийные показатели по числу пролеченных пациентов

В 2024 году в медучреждении ожидают увеличения числа прошедших лечение пациентов до 55-57 тыс.

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Новосибирская областная больница пролечила почти 52 тыс. пациентов в 2023 году, что превышает допандемийные показатели более чем на 5%. Этого удалось достичь благодаря открытию новых отделений в последние годы, сообщил главный врач медучреждения Анатолий Юданов.

"Это первый год, когда мы жили без пандемии. Вышли практически на этап нашей обычной плановой работы. Мы приросли по количеству пролеченных пациентов. По итогам года почти 52 тыс. пациентов прошли через наши стационары", - сказал он, добавив, что по сравнению с допандемийными показателями количество пролеченных пациентов выросло на 5,3%.

По словам Юданова, по итогам 2024 года в медучреждении ожидают увеличения числа пролеченных пациентов до 55-57 тыс. благодаря открытию в ближайшее время центра амбулаторной помощи. "Два года назад открыли отделение онкогематологии, то есть количество выписанных пациентов становится чуть больше. Три года назад был открыт областной перинатальный центр. Сегодня на свет там появилось более 5 тыс. ребятишек", - объяснил причины роста Юданов.

Новосибирская областная клиническая больница создана в 1939 году. По объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только СФО, но и всей России. На базе больницы работают 19 специализированных центров. Стационарную медицинскую помощь в них получают более 45 тыс. больных ежегодно.