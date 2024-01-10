Технологическую часть вокзала "Тимирязевская" в Москве планируют запустить к осени

Готовность проекта составляет 80%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Работы на технологической части городского вокзала у метро "Тимирязевская" в Москве планируется завершить к осени текущего года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Комплексный пуск технологической части городского вокзала "Тимирязевская", куда, в частности, входят разворотная площадка городского транспорта и два реконструируемых перехода, намечен на август-сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба, готовность всего проекта составляет 80%. Уже запущено движение на разворотной площадке общественного транспорта. Одновременно идет монтаж инженерных сетей, строительство южного подземного пешеходного перехода и переустройство примыкающей улично-дорожной сети.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в составе техчасти городского вокзала "Тимирязевская" будут разворотная площадка, южный подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе, который продлят через Савеловское направление Московской железной дороги, и проектируемый проезд №3359, а также северный подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе с примыканием к входу в станцию метро "Тимирязевская". В рамках проекта также появится плоскостная перехватывающая парковка на 170 машиномест и улично-дорожная сеть протяженностью почти 2 км, а также галерея-пешеходный переход "сухие ноги" от дома №19б до №21б на улице Яблочкова.