Путин на Чукотке побеседует с местными жителями

Президент посещает Чукотку впервые

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки на Чукотку планирует побеседовать с местными жителями, осмотреть круглогодичные теплицы и провести встречу с губернатором.

"В городе Анадыре глава государства осмотрит круглогодичный тепличный комплекс, побеседует с жителями и проведет встречу с губернатором - председателем правительства региона Владиславом Кузнецовым", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин посещает Чукотку впервые. Он прилетел в Анадырь 10 января.

Ранее глава государства рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы приехать на Чукотку. Этот регион имеет морскую границу с США - через Берингов пролив с Аляской. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Чукотка - отдаленный регион с экстремальными климатическими условиями и низкой плотностью населения. По данным на 1 января 2023 года, на Чукотке проживает 47,8 тыс. человек, в том числе около 13 тыс. жителей в Анадыре.