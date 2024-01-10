Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о приостановке работы клуба "Мутабор"

О закрытии заседания просил представитель клуба, чтобы избежать разглашения личных данных фигуранта дела

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы принял решение провести в закрытом режиме рассмотрение дела о приостановке работы клуба "Мутабор", который Роспотребнадзор обвинил в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотреть данное дело в закрытом судебном заседании", - постановил суд. О закрытии заседания просил представитель клуба, чтобы избежать разглашения личных данных фигуранта дела. После этого публика и пресса были удалены из зала заседания.

Роспотребнадзор просит суд признать ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах). По данной статье юридическому лицу грозит наказание от штрафа в размере 30-50 тыс. рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Как стало известно накануне, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.