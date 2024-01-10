На Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 500 населенных пунктов

В Днепропетровской области обесточены 186 населенных пунктов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии из-за непогоды сохраняются в 523 населенных пунктах Украины, сообщило министерство энергетики страны.

"Из-за непогоды - шквальный ветер, обледенение линий, падение опор и гололед - остаются обесточенными 523 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в Днепропетровской области обесточены 186 населенных пунктов, в Кировоградской - 107, в Николаевской - 99, в Одесской - 97. Кроме того, отключения фиксируют в Сумской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Энергетики работают в усиленном режиме. 9 января Минэнерго сообщало, что в стране из-за непогоды обесточены 1 025 населенных пунктов.