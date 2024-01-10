В Запорожье новое оборудование позволит создать стратегический запас плазмы крови

По словам главврача областного центра крови Игоря Маслова, в среднем сейчас выдается около 50-70 л плазмы в месяц только в областную больницу в Мелитополе

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Стратегический запас плазмы для пациентов с тяжелыми заболеваниями и рожениц создадут в службе крови Запорожской области благодаря новому оборудованию для хранения. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

"Вся служба крови работает на неотложные состояния. Травмы, желудочно-кишечные кровотечения, плановые пациенты с гемофилией и даже роженицы с острой кровопотерей. А плазма - это та белковая фракция, которую необходимо переливать практически при всех кровопотерях, при всех острых состояниях", - говорится в сообщении.

Как рассказал главный врач областного центра крови Игорь Маслов, сейчас в среднем выдается порядка 50-70 л плазмы в месяц только в областную больницу в Мелитополе, "не говоря уже обо всех остальных больницах региона, включая и областной родильный дом".

"Мы теперь сможем спокойно жить и понимать, что для наших больных есть запасы, и они полноценные", - сказал Маслов.

Современную морозильную камеру для хранения плазмы при температуре - 40 градусов в Мелитопольский областной центр крови закупили в конце 2023 года. Раньше такого оборудования в Мелитополе не было.