Более полумиллиона человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ в 2023 году

Павильон также посетили более 57,5 тыс. иностранных гостей из более чем 75 стран

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ в 2023 году увеличилось более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом и составило почти 512 тысяч человек, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Павильон "Макет Москвы" - популярное место и точка притяжения для москвичей и гостей столицы на ВДНХ. В 2023 году его посетили 511,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в 2022 году ознакомиться с макетом столицы пришли более 442,5 тыс. человек, в 2021 году - около 223 тыс. "Достигнутый показатель посещаемости павильона "Макет Москвы" свидетельствует о росте популярности одного из самых больших в мире архитектурных макетов города и фиксирует значительный приток посетителей павильона по сравнению с предыдущими годами", - цитирует его пресс-служба.

Левкин отметил, что в 2023 году павильон посетили более 57,5 тыс. иностранных гостей из более чем 75 стран. На регулярной основе "Макет Москвы" посещают гости из таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Мьянма, Нигерия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Южная Корея, Япония и других. Кроме того, в образовательных целях павильон "Макет Москвы" за 2023 год посетили около 270 тыс. школьников и студентов из 700 учебных заведений России, уточнил руководитель департамента.

Павильон "Макет Москвы" работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение и все услуги в павильоне - бесплатные. Для гостей подготовлены обзорная экскурсия по макету на шести языках, 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион и интерактивная викторина о Москве.