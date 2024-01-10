Число посетителей музеев на ВДНХ в Москве за 2023 год увеличилось на четверть

С открытием нового павильона "Атом" число экспозиционных пространств на выставке достигло 25

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Свыше 2,5 млн человек посетили музеи на ВДНХ в Москве в 2023 году, это на четверть больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В 2023 году музеи, расположенные на ВДНХ, посетили свыше 2,5 млн жителей и гостей столицы - на 25% больше, чем годом ранее. С открытием нового павильона "Атом" число экспозиционных пространств на выставке достигло 25", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, чаще всего гости посещали центр "Космонавтика и авиация", где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли, там побывали около 620 тыс. москвичей и туристов. В пресс-службе добавили, что вторым по популярности стал павильон "Макет Москвы", на третьем месте - Музей городского хозяйства Москвы. Среди других выставочных площадок на ВДНХ - музей славянской письменности "Слово", исторический парк "Россия - моя история", Музей кино, центр современных биотехнологий "Музей "Биотех", интерактивный музейный комплекс "Буран".