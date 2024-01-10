В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Населению рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге с вечера 10 января до утра 11 января из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 21:00 10 января до 09:00 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с", - говорится в сообщении Смольного.

Правительство города призвало автомобилистов и пешеходов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска дорожнo-трaнспортных происшествий.

Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, во второй половине дня до Санкт-Петербурга доберутся осадки в виде снега, а затем и мокрого снега. После слабых морозов утром и днем 10 января вечером в среду температура перейдет через 0 градусов и достигнет +1 градуса. Но уже днем 11 января начнется похолодание: к вечеру 11 января температура воздуха в Петербурге понизится примерно до -10 градусов, отметил синоптик в своем Telegram-канале.