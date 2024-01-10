В Новосибирске на пять лет запустят программу ремонта областной больницы

По словам главврача медучреждения Анатолия Юданова, уже практически завершена разработка техническо-экономического обоснования и проектно-сметной документации для строительства детского специализированного центра на базе больницы

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. В Новосибирской области одобрили выделение целевой субсидии для пятилетней программы развития Новосибирской облбольнице. Программа предполагает проведение ремонтных работ и реконструкции в медучреждении, сообщил в пресс-центре ТАСС главврач больницы Анатолий Юданов.

"В этом году областной клинической больнице исполняется 85 лет. Мы получили одобрение и губернатора Новосибирской области, и министра здравоохранения о том, что предполагается выделение целевых финансовых средств для плановой работы больницы. Есть целые блоки клиники, которые требуют не просто ремонта, а где-то реконструкции", - сказал Юданов, уточнив, что программа рассчитана на пять лет.

По его словам, практически завершена разработка техническо-экономического обоснования и проектно-сметной документации для строительства детского специализированного центра в облбольнице. Центр будет семиэтажным и войдет в уже существующий комплекс зданий медучреждения. Юданов ранее отметил, что Новосибирская область остается единственным регионом Сибирского федерального округа, где нет детской областной клинической больницы. Создание специализированного детского центра позволит снять эту проблему. В нем планируется разместить хирургические подразделения, а также отделение лучевой терапии. Планируется, что центр построят по федеральной программе.

Новосибирская областная клиническая больница создана в 1939 году. По объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского федерального округа, но и всей России. На базе больницы работают 19 специализированных центров. Стационарную медицинскую помощь в них получают более 45 тыс. больных ежегодно.