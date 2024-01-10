Комиссия Совбеза РФ обсудила, как улучшить снабжение россиян чистой водой

Предложены дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества очистки и обеззараживания воды

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза РФ по экологической безопасности предложила меры, которые помогут улучшить снабжение россиян чистой водой.

"Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением населения страны питьевой водой. Предложены дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества очистки и обеззараживания воды. Обсуждены и другие меры по реализации государственной политики в сфере водоснабжения в целях охраны здоровья и улучшения качества жизни населения", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам заседания.

Межведомственная комиссия по экологической безопасности образована указом президента России в 2011 году. Ее функции - выявление и оценка внутренних и внешних угроз экологической безопасности страны, подготовка предложений по их нейтрализации.