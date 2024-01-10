Воробьев: объекты образования в Климовске подключат к теплу в течение пяти дней

Под отключение отопления попали 20 образовательных объектов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 20 объектов образования в микрорайоне Климовск городского округа Подольск были отключены от отопления в результате аварии на котельной, восстановить тепло в них планируется в течение пяти дней. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим в них тепло", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил необходимость восстановить тепло в социальных объектах микрорайона как можно скорее, "чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов" медучреждений.

"Завершили работы на подстанции скорой помощи и приступили к подключению поликлиники - здесь уже готово взрослое отделение, тепло есть. Сейчас занимаемся детским отделением", - добавил Воробьев.

В Подольске 4 января произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.