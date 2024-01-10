Бастрыкин поручил проверить ситуацию с нарушением трудовых прав медиков Поморья

Обращение к президенту подписали более 160 медработников

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению медицинских работников Архангельской области о нарушении их трудовых прав, сообщает пресс-служба ведомства. В социальных сетях размещено обращение среднего медперсонала скорой медицинской помощи Архангельска и Новодвинска к президенту Владимиру Путину о том, что их зарплата не соответствует требованиям федерального законодательства.

"В социальной сети размещено обращение сотрудников скорой медицинской помощи Архангельска и Новодвинска по вопросу ненадлежащей оплаты их труда. По словам граждан, их заработная плата не соответствует требованиям федерального законодательства, в связи с чем они вынуждены работать в условиях повышенной сложности на нескольких ставках. Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Попову А. В. организовать проведение процессуальной проверки и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Сотрудники среднего звена скорой помощи пишут в обращении, что их реальная заработная плата не соответствует указу президента РФ от 7 мая 2012 года №597, и доплата до средних показателей зарплаты по региону проводилась лишь врачам скорой помощи в октябре и декабре 2023 года. Среднему медицинскому персоналу такая доплата не производилась. Большинство работников учреждения со средним медицинским образованием работают на 1,25-2,0 ставки. Обращение к президенту подписали больше 160 медицинских работников.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко сообщил, что в ближайшее время будет проведен детальный анализ структуры оплаты труда в отношении каждого медицинского сотрудника Архангельской клинической станции скорой медицинской помощи. Скубенко заявил, что готов персонально встречаться с каждым работником, чтобы разобраться в деталях.