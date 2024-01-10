Путин счел странным расположение аэропорта на Чукотке

Президент РФ допустил, что этому были причины

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку и удивился расположению местного аэропорта.

"Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город - с другой. Странновато", - сказал глава государства в ходе осмотра круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре. Путин допустил при этом, что "наверное, был какой-то смысл" при выборе такого места для аэропорта.

Хозяйка теплицы Наталья Макатрова рассказала, что местные жители говорят о необходимости строительства моста. "Но нас здесь живет 12 тысяч человек в городе, какой мост", - заметила она.

Президент также обратил внимание, что на Чукотке работает атомная электростанция. "Работает, она же будет не одна, я так понимаю. Мы же будем Севморпуть развивать", - отозвалась Макатрова. "К этому идем", - заверил Путин.