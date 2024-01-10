В Сибири объявили штормовые предупреждения из-за ветра и метелей

Порывы ветра 11 января могут достигать до 33 м/с

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Усиление ветра до 33 м/ с, метели и гололед прогнозируются 11 января в регионах Сибири. Штормовые предупреждения объявлены в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, Горном Алтае, Туве и Хакасии сообщают региональные главки МЧС.

"По уточненным данным Кемеровского гидрометцентра, с 10 на 11 января и днем 11 января на территории области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, в отдельных районах ураганное усиление до 33 м/с и более", - сообщили в кемеровском МЧС, уточнив, что также ожидаются снег, метели и гололедица на дорогах.

Усиление ветра с порывами до 33 м/с ожидается в нескольких районах Новосибирской области, Алтайском крае. В Республике Алтай порывы ветра достигнут 37 м/с. Также в регионы Сибири придут метели, ожидается гололед.

В Туве сохранятся морозы, температура воздуха ночью будет опускаться до 31 градуса, в горах ожидается усиление юго-западного ветра. В Могун-Тайгинском районе Тувы сложилась сложная ситуация на дорогах Мугур-Аксы - Кызыл-Хая, Мугур-Аксы - Хандагайты, где движение затруднено для всех типов автотранспортных средств. Администрация района просит жителей воздержаться от поездок в данном направлении до завершения работ по очистке от снега.

В Омской области из-за метели, сильного ветра и гололеда ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах. Владельцам личных автомобилей было рекомендовано отказаться от дальних поездок.

Сотрудники региональных МЧС рекомендуют жителям Сибири обходить стороной деревья, ветхие строения и непрочные конструкции, соблюдать правила безопасности на дорогах и по возможности оставаться дома.