В некоторых регионах ЦФО прогнозируют ветер с порывами до 17 м/с

Непогода ожидается 10 января в Белгородской, Рязанской, Тульской, Калужской и Ивановской областях

ТАСС, 10 января. Порывистый ветер со скоростью до 12-17 м/с ожидается 10 января в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской, Рязанской, Тульской областях. Предупреждения об этом опубликованы на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС.

"Днем 10 января по территории Тульской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с", - отмечено на сайте ГУ МЧС по региону. Аналогичные погодные условия ожидаются в Белгородской, Рязанской, Смоленской областях.

Жителей Калужской и Ивановской областей предупредили мокром снеге, гололедице. "До конца дня 10 января местами по Калужской области ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

В остальных регионах ЦФО об ухудшении погодных условий не сообщается. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 10 января на территории ЦФО преобладающая температура воздуха составит -3...-10 градусов, местами около 0, в ночь на 11 января похолодает до -10...-13 градусов, местами до -20 градусов.