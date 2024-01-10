10 января, 09:13,
обновлено 10 января, 09:20

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор" , где прошла "голая вечеринка"

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Работу приостановили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований приостановил работу клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд признал ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года", - огласил решение судья. По этой статье юридическому лицу грозит наказание от штрафа в размере 30-50 тыс. рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представитель Роспотребнадзора в суде отказался от комментариев. Как стало известно накануне, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток. 

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