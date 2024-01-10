Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор" , где прошла "голая вечеринка"

Работу приостановили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований приостановил работу клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года", - огласил решение судья. По этой статье юридическому лицу грозит наказание от штрафа в размере 30-50 тыс. рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представитель Роспотребнадзора в суде отказался от комментариев. Как стало известно накануне, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.