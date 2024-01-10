Путин заявил, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно все делать вовремя

Президент РФ отметил, что в этих вопросах важна системность

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря обратил внимание на то, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно делать все вовремя, чтобы не допустить "провалов".

Говоря о ремонте школ и оснащении их новым оборудованием, глава государства отметил, что "главное - ничего не затягивать".

"Я вот с коллегами все время говорю об этом. Главное - не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же, как и, скажем, в системе ЖКХ, - отметил Путин. - Вот только сейчас министр доложил, в прошлом году на систему ЖКХ из разных источников направили 337 млрд рублей. То же самое в данном случае по школам, содержанию школ, оснащению. Главное - все делать вовремя, чтобы не было провалов. Потому что, когда провал наступает, то потом караул, где деньги взять. Но если делать регулярно, системно, то тогда таких проблем не будет. Я очень рассчитываю на то, что вот так и будет в регионах происходить".

Один из участников встречи в своем вопросе Путину упомянул национальный проект "Образование", в рамках которого учебные заведения оснащаются современным оборудованием, и поинтересовался, можно ли будет его продлить (сейчас нацпроект длится до конца 2024 года - прим. ТАСС). "Конечно, можно и нужно, - ответил глава государства. - Даже не то, что продлить, это должен быть постоянный процесс. Вот мы начали ремонт школ, как вы знаете. <...> Эти программы должны осуществляться на постоянной основе. Хорошо, что обратили на это внимание".

Как подчеркнул президент, средства на ремонт школ выделяются из федерального бюджета, но "региональные бюджеты должны подхватывать определенный уровень оснащения".

Путин также указал, что в России уже отремонтировали 3 тыс. школ, и заверил, что этот процесс будет продолжен.