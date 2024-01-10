Путин сообщил о продлении программы "Земский учитель" до 2030 года

Президент РФ отметил, что программа отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Программа "Земский учитель" востребована, ее реализация будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Анадыря.

"Она (программа - прим. ТАСС) у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, 2 млн [рублей] мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована", - сказал глава государства. - Я сейчас не буду цифры воспроизводить. И в целом по стране, и по Дальнему Востоку работает эффективно, люди приезжают".

Путин указал также на необходимость решения бытовых вопросов на региональном уровне. "Я очень надеюсь, рассчитываю, что кроме вот этих 2 млн рублей, это на самом деле не такие уж и большие деньги, как первый стартовый капитал для молодого человека неплохо, но здесь нужно помогать, помогать с жильем, помогать решать бытовые вопросы, масса проблем, их нужно помогать решать с регионального уровня. Что касается федерального, программу продлим до 2030 года", - добавил президент России.