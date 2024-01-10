Путин заявил о важности вопросов Чукотки для РФ и всего мира

Президент РФ отметил, что некоторые из населенных пунктов региона вписываются сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря заявил, что вопросы Чукотки имеют важность для страны и всего мира.

"Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов - чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира. Имею в виду прежде всего Северный морской путь. В общем, здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно представляющих огромный интерес для Российской Федерации в целом", - сказал Путин.

Он напомнил, что недавно в Архангельске обсуждалось развитие регионов Дальнего Востока и обращалось внимание, что отдельные населенные пункты Чукотки имеют важное значение, и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

Президент подчеркнул, что вопросов много, и в ходе встречи их будут обсуждать самые разные собравшиеся люди, такие как главы многодетных семей, малого бизнеса, а также профильных направлений деятельности. "С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона", - добавил президент.