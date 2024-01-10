В котельной в Климовске пока не будут запускать второй котел на полную мощность

При нынешних температурах такая мера даст устойчивое теплоснабжение, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Второй котел в котельной в микрорайоне Климовск в Подольске решено пока не запускать на полную мощность в целях избежания риска срыва его работы. Для устойчивого теплоснабжения при нынешних температурах на одном из котлов запустят дымосос, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Что касается котельной - чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при нынешних температурах такая мера даст устойчивое теплоснабжение.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.