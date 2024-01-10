Путин назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний России

По мнению президента, без национальных языков это были бы "осколки культуры"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Многообразие культуры является одним из самых больших достояний России, однако без национальных языков это были бы "осколки культуры", убежден президент РФ Владимир Путин.

"Это одно из самых больших достояний России - многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка - это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур", - сказал глава государства на встрече с жителями Анадыря.

Он напомнил, что в советское время на национальных языках издавались журналы и печатались книги. "Давайте все это сделаем", - подчеркнул Путин.

Во время беседы глава государства и сам получил краткий урок чукотского языка, он узнал, в частности, как звучит местное приветствие, - "етти" или "еттык". "Женщины и мужчины отвечают одинаково?" - уточнил Путин. Ему рассказали, что в чукотском языке есть мужской и женский говор, он проявляется в разном произнесении некоторых звуков.

Поддержка коренных малочисленных народов

Президент напомнил, что в России есть программа поддержки малых коренных народов Севера и план ее реализации. "Мы с этого года должны начать создавать соответствующий реестр и в рамках этого реестра фиксировать объекты нематериальной культуры", - указал Путин. Также он заверил, что сама программа поддержки будет продлена.

В целом глава государства убежден, что поддержка коренных малочисленных народов "требует особого внимания". "Здесь очень важно задействовать наши библиотеки, ведущие библиотеки, и они этим занимаются активно. И министерство культуры должно по линии театров тоже проводить самую активную работу для поддержания культуры и языков малых коренных малочисленных народов", - добавил он.

Президент предложил сформулировать, что нужно сделать для поддержки малочисленных народов конкретно на Чукотке. "Это даже не вопрос финансирования, это копейки, на самом деле, это мы все сделаем. Нужно выстроить эту работу должным образом", - пояснил он. Глава государства обещал на основе таких предложений дать поручения соответствующим министерствам, в том числе Минфину.

"Надо посмотреть на это с той точки зрения, чтобы это все было работающим, приносящим конкретный результат. А результат - это сохранение культуры и языков малочисленных народов Севера", - заключил Путин.