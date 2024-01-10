ФНПР: трудовые династии и жилье сотрудникам с детьми должны стать приоритетом компаний

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил необходимость продолжать тему наставничества на производствах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские работодатели в Год семьи должны делать акцент на поддержку трудовых династий, а также на решение жилищных вопросов сотрудников с детьми. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Для существенной части работающих семей важным вопросом является жилищная тематика, в ряде коллективных договоров включены отдельные пункты по решению жилищных вопросов, например, в коллективном договоре "Российских железных дорог", ряде энергетических предприятий. В частности, предоставление беспроцентного денежного займа для оплаты первоначального взноса по ипотеке, такая возможность есть в большом количестве коллективных договоров и в разных регионах", - сказал он.

Шершуков уточнил, что также ФНПР хотелось бы, чтобы в Год семьи больший акцент был сделан на тематике трудовых династий. "Это и работники промышленных предприятий - дед, отец, сын на одном предприятии, такие примеры есть в разных регионах. Отдельная программа чествования трудовых династий реализована в Мордовии. Это нужно популяризировать, потому что, когда мы говорим о престиже рабочих профессий, это одно из направлений, которое нуждается в дополнительном подсвечивании", - пояснил он.

Кроме того, необходимо продолжать тему наставничества на производствах. Профсоюзы считают наставничество трудовой функцией, за нее нужно доплачивать. "Президент уже проговорил, что нужно определяться с доплатами наставникам за их работу, это совершенно правильно. То, что нашу позицию поддержал президент, для нас очень существенно, думаю, это даст дополнительный стимул развитию наставничества на предприятиях", - отметил собеседник агентства.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году правительство будет ориентироваться на включение в семейную повестку корпоративного сектора работодателей, так как от их позиции многое зависит с точки зрения поддержки работающих семей, молодых семей и семей, которые приняли решение иметь детей. Совместно с работодателями и профсоюзами планируется обобщить лучшие практики для того, чтобы распространять их как в корпоративном секторе, так и на уровне регионов.

О проведении Года семьи

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Председателем оргкомитета по проведению года Путин назначил Голикову.

2023 год был Годом педагога и наставника. Путин в конце декабря на заседании Госсовета заявил, что необходимо на законодательном уровне предусмотреть доплаты за наставничество.