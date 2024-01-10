В Ставрополе на газопроводе завершили ремонтные работы после повреждения с возгоранием

По данным главы города Ивана Ульянченко, ЧП произошло из-за несанкционированных работ по бурению

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили подземный газопровод в Ставрополе, который загорелся после несанкционированного бурения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

"Работы по восстановлению поврежденного газопровода завершены. Специалисты АО "Ставропольгоргаз" справились с задачей. Подача ресурса возобновится в ближайшее время", - написал он.

Газопровод повредили при проведении работ рядом с многоквартирным домом, произошло возгорание. Во время происшествия ожоги получил мастер аварийно-спасательной службы "Ставропольгоргаза". Мужчина госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. Глава города сообщал, что причиной происшествия стали несанкционированные работы по бурению.

"Поставил перед министром [ЖКХ края Александром Рябикиным] задачу по контролю за эксплуатацией коммунальных объектов, которые находятся в частных руках. Особенно это важно в холода. К сожалению, случаются ситуации, когда частные собственники экономят на обслуживании оборудования", - написал в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Для восстановления газопровода в месте аварии было ограничено газоснабжение и теплоснабжение. По данным краевого министерства энергетики, промышленности и связи, в зону ограничения попали два микрорайона с частными и многоквартирными домами и несколькими социальными объектами.