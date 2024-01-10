Эвакуаторы в новогодние праздники в Москве 113 раз переместили авто с мест ДТП

Эвакуаторы АМПП помогли переместить 32 грузовых и 81 легковой автомобиль

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Эвакуаторы "Московского паркинга" помогают автомобилистам, попавшим в ДТП, и перемещают машины в безопасные места, что позволяет снизить риск возникновения заторов и новых аварий. За новогодние праздники такая помощь была оказана более 110 раз, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"В новогодние праздники работники службы эвакуации "Московского паркинга" круглосуточно дежурили на магистралях столицы, чтобы сразу прибывать на место происшествия и помогать водителям. Всего с 30 декабря по 8 января эвакуаторы АМПП оказали помощь в 113 случаях и помогли переместить 32 грузовых и 81 легковой автомобиль, которые в результате ДТП или неисправности не смогли самостоятельно продолжить движение", - говорится в сообщении.