Школу в ХМАО перевели на дистант из-за проблем с теплом

В городе зафиксировали температуру воздуха -28 градусов, которые ощущаются, как -34

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Учеников школы №4 города Советского Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционное обучение из-за проблем с теплоснабжением после коммунальных аварий. В местном детском саду "Тополек" объединяют группы и размещают их в помещениях, где есть возможность поддерживать необходимый для детей температурный режим, сообщили в городской администрации.

"В связи с порывом сетей теплоснабжения на улице Орджоникидзе в городе Советский в детсаду "Тополек" и школе №4 температурный режим не соответствует нормам СанПин. В настоящее время специалисты устраняют последствия [аварии]. Принято решение в школе №4 - 9 и 10 января учеников перевести на дистанционное обучение, а в "Тополенке" воспитанников объединить и разместить в помещениях, где удается поддерживать тепловой режим", - отметили в администрации.

По данным администрации, авария на сетях теплоснабжения не задела другие социальные учреждения города. СУ СКР по Югре, по факту массовых сообщений жителей о перебоях с отоплением в жилых домах в Советском проводит проверку.

В городе около двух недель происходят коммунальные аварии при температуре воздуха -25 градусов и ниже. Местные жители и СМИ с начала января сообщали о порывах на сетях теплоснабжения и перебоях с отоплением в жилых домах.

Сейчас температура воздуха в Советском составляет -28 градусов, которые ощущаются, как -34 градуса. По данным местной администрации, большинство аварий были устранены и не представляют опасности для социальной сферы.