В Пензе ликвидировали аварию, оставившую без отопления более 40 домов

Специалисты заменили 40 м изношенного трубопровода

ПЕНЗА, 10 января. /ТАСС/. Ремонт тепломагистрали в Пензе, где в результате аварии без отопления остались более 40 многоквартирных домов, завершен, идет заполнение системы теплоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале филиала "Пензенский" ПАО "Т Плюс".

"В Пензе на улице Коммунистической завершен ремонт тепломагистрали. В настоящее время ведется заполнение системы теплоснабжения, в ближайшие часы тепло в полном объеме поступит в дома горожан", - отмечается в сообщении.

При проведении ремонтных работ энергетики заменили 40 м изношенного трубопровода.

Авария на трубопроводе на улице Коммунистической в Пензе произошла 9 января. Отопление и горячее водоснабжение было отключено в более чем 40 многоквартирных жилых домах, больнице и четырех административных зданиях. Прокуратура начала проверку.

В Пензе 10 января температура воздуха составляет около -12 градусов.