По словам президента РФ, "это вопрос административного характера"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал помочь Чукотке дооборудовать учреждения родовспоможения и наладить маршрутизацию с крупными перинатальными центрами. Об этом речь зашла на встрече главы государства с представителями общественности Анадыря.

"Я с [Михаилом] Мурашко поговорю обязательно, с министром [здравоохранения]. Наверное, и то, и другое можно сделать. Но прежде всего нужно подумать, что сделать здесь, на месте", - сказал президент, отвечая на вопрос акушера-гинеколога гинекологического отделения ГБУЗ "Чукотская окружная больница" Марии Оросовой. Она поинтересовалась возможностью прикрепления Чукотки к ближайшему перинатальному центру во Владивостоке или Хабаровске, чтобы была возможность оказывать помощь женщинам со сложным течением беременности, а также недоношенным детям. Другой инициативой, которую озвучила Оросова, было создание в ДФО межсубъектовых медицинских центров.

По словам Путина, "это вопрос административного характера". "Мы его точно решим", - сказал он, комментируя инициативу по приклеплению Чукотки к перинатальным центрам в Хабаровске или Владивостоке, что позволило бы упростить маршрутизацию пациентов.

Президент предложил также посмотреть и на дооборудование медицинских учреждений Чукотки по профилю родовспоможения. "Если здесь роды происходят, здесь тоже нужно иметь что-то [из современного оборудования]. У меня справочки. Когда еду, там бумажки всякие читаю. Там все-таки есть запрос на дополнительное оборудование. Там небольшая сумма, под 50 миллионов [рублей], 47 [миллионов рублей], если быть очень точным. Мы решим этот вопрос. Добавим оборудование вам еще", - заверил глава государства.