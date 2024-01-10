Спецслужбы Киргизии обвинили главу стройкомпании в попытке госпереворота

Подозреваемый с целью "реализации своих преступных замыслов" финансировал на постоянной основе подготовку к захвату власти

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обвинил директора одной из строительных компаний в попытке подготовки государственного переворота. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Имамидин Ташов планировал с помощью мобильной связи совместно с разыскиваемым Тилекматом Куреновым (гражданин Киргизии, находящийся в США - прим. ТАСС) и другими деструктивно настроенными лицами проводить массовые митинги, поднимать социально-бытовые проблемы и захватить власть", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемый с целью "реализации своих преступных замыслов" финансировал на постоянной основе подготовку к захвату власти.

Ташов, который является директором строительной компании "KG груп" и Куренов объявлены в розыск, в отношении них возбуждено дело по статьям УК республики о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Ранее Ташов записал видеоролик и опубликовал его в социальных сетях, в котором обвинил сотрудников ГКНБ в похищении и вымогательстве у него 100 млн сомов ($1,12 млн).