В Ленобласти в 2023 году ликвидировали почти вдвое больше свалок, чем выявили

По словам председателя комитета госэконадзора Рамилы Агаевой, "более 75% выявленных в 2023 году свалок уже были ликвидированы правообладателями территорий", на которых их обнаружили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Количество ликвидированных незаконных свалок в Ленинградской области в 2023 году почти в два раза превысило количество появившихся. Всего в прошлом году было ликвидировано более 250 стихийных свалок, убрано 45 тыс. куб. м незаконно размещенного мусора, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ликвидация несанкционированных свалок в 2023 году почти в два раза превышает количество вновь образованных свалок: выявлено 147, ликвидировано 253. И надо отметить, что более 75% выявленных в 2023 году свалок уже были ликвидированы правообладателями территорий, на которых они выявлены", - цитирует пресс-служба председателя комитета госэконадзора Рамилу Агаеву.

Уточняется, что большинство из очищенных от мусора мест находятся на землях лесного фонда -122 свалки, на землях населенных пунктов было расположено 59 свалок и на землях сельскохозяйственного назначения - 40 свалок.

По фактам наличия свалок и отсутствия договоров на вывоз отходов комитет эконадзора выдал 788 предостережений для принятия мер по защите земель от загрязнения отходами и ликвидации свалок. Оно будет осуществляться через заключение договоров с лицензированными перевозчиками на вывоз мусора, дополнили в пресс-службе.