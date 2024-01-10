В Калмыкии устранили аварию, оставившую без водоснабжения более 4 тыс. жителей

Прокуратура организовала проверку

ЭЛИСТА, 10 января. /ТАСС/. Аварию, связанную с прорывом водопроводной трассы в Яшалтинском районе Калмыкии, полностью ликвидировали, водоснабжение более 4 тыс. жителей восстановили. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства республики.

"Авария в населенном пункте ликвидирована, водоснабжение свыше 4 тыс. жителей восстановлено", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Глава Яшалтинского района Алдар Лиджиков в своем Telegram-канале сообщил о завершении ремонтных работ на всех проблемных участках водопроводной трассы. Он принес свои извинения населению за причиненные неудобства и поблагодарил работников управления коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района за оперативную работу.

Ранее сообщалось, что утром 9 января в селе Яшалта (население 4,2 тыс. человек) из-за прорыва водопроводной трассы произошло аварийное отключение водоснабжения. Власти организовали подвоз воды населению.