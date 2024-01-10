Путин рассказал о своем карьерном пути

Президент напомнил, что был плотником 4-го разряда, разведчиком, затем стал кандидатом экономических наук

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественниками Анадыря рассказал о своем карьерном пути от плотника 4-го разряда до разведчика, кандидата экономических наук и президента.

Один из участников встречи напомнил, что глава государства ранее рассказал о профессиональном бэкграунде, в котором в том числе есть знания, как делать окна. Он поинтересовался, какими еще профессиями владеет глава государства.

"Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги - а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали - нужно было начислять эти деньги. Но для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали", - поделился воспоминаниями Путин. "Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формальный разряд такой был", - скромно заметил он.

Говоря же о дальнейшем карьерном пути, российский лидер рассказал, что "по жизни у него все просто". "Биография хорошо известна: школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет (сегодня Петербургский государственный университет). Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки", - перечислил Путин свои профессиональные шаги. "Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все", - подытожил он.