Число оставшихся без электричества потребителей сократилось до 1,2 тыс. в Запорожье

В устранении последствий непогоды задействовали 223 человека и 73 единицы техники

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Электроснабжение за двое суток восстановили у 6,5 тыс. потребителей в Запорожской области, без света остаются более 1,2 тыс. жителей 6 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За двое суток электроснабжение восстановлено у 6,5 тыс. потребителей. По состоянию на сегодня остаются без электроснабжения 1 214 потребителей в шести населенных пунктах: Елисеевке, Маковке, Анновке, Новоспасском, Степке (Кириловка), Давыдовке. Энергетики предприятий "Таврия-Энерго" и "Россети" прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям области", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, непогода нанесла серьезный ущерб электроэнергетической инфраструктуре. Разрушены опоры линий электропередачи, которые не выдержали тяжести льда и налипшего снега. Над устранением последствий работают 56 бригад, 223 человека и 73 единицы спецтехники.

"Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения находится на моем личном контроле. Министерству промышленности и энергетики Запорожской области поручено в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов", - заключил губернатор.

Из-за похолодания в городах и районах Запорожской области 8 января произошли аварийные отключения электро- и теплоснабжения. В Каменско-Днепровском районе из-за обледенения линий электропередачи осталась без света все населенные пункты. В Приазовье из-за аварии на высоковольтных линиях не было света в юго-восточной части Приазовского района. В Мелитополе и Бердянске из-за скачков напряжения были отключения от теплоснабжения. В Токмаке 268 абонентов оставались без электроэнергии.