Музей Победы представит серию новых выставок о военных событиях 1944 года

Проект начнется в январе выставкой "Салют над Невой", посвященной полному снятию блокады Ленинграда

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый масштабный проект "Освобождение", объединяющий пять выставок, откроется в Музее Победы в этом году. Сквозной темой станут военные операции по освобождению страны от нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В основе концепции нашей выставочной деятельности в 2024 году - наиболее грандиозные и значимые события Великой Отечественной войны, произошедшие 80 лет назад. Таким образом мы постепенно подводим нашу аудиторию к 80-летнему юбилею Великой Победы, который вся наша страна будет отмечать в 2025 году. Если в 2023 году проект "Шесть ударов Победы" объединил выставки Музея, посвященные 80-летию ключевых сражений 1943 года, то в 2024 году сквозной исторической темой выставок станет освобождение захваченных территорий. Серия из пяти выставочных проектов под общим названием "Освобождение" повторит последовательность событий 1944-го и расскажет о главных военных операциях, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов", - рассказал директор музея Александр Школьник.

Проект начнется в январе выставкой "Салют над Невой", посвященной полному снятию блокады Ленинграда. Будут представлены экспонаты из фондов Музея, рассказывающие о судьбах героев и их подвигах.

В апреле откроется экспозиция "Крым - территория Победы". Она расскажет о ходе Крымской наступательной операции и ее стратегическом значении для дальнейшего наступления Красной армии. К 80-летию освобождения Белоруссии музей на Поклонной горе представит выставку "Багратион", а к 80-летию полного освобождения от немецко-фашистской оккупации территории РСФСР - выставку "Курс на Победу".

Завершится год проектом "Северная крепость", посвященным битве за Заполярье. В экспозицию войдут архивные кадры, документы и другие предметы из фондов Мурманского областного краеведческого музея и Музея Победы.

Всего в 2024 году Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов. В главном здании музея на Поклонной горе представят 23 выставки. Временные экспозиции разместятся в филиалах музея во Ржеве, в Красногорске и Жукове.