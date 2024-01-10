Путин поддержал предложение упростить включение учебников языков малых народов в стандарт

Президент пообещал обсудить эту проблему с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Вопрос упрощения процедуры, по которой в образовательный стандарт включаются учебники языков коренных народов Севера, будет проработан.

"Мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, - ответил Путин на предложение упростить процедуру включения таких учебников в стандарт. - Я думаю, что эти технические вещи вполне решаемы".

Глава государства в ходе встречи с общественностью Чукотки ответил на вопрос о поддержке языков народов Севера. Внимание президента обратили на тот факт, что зачастую образовательные стандарты меняются быстрее, чем удается подготовить учебники родных языков.