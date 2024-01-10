В Орле восстановили остекление в доме, поврежденном из-за падения БПЛА

Всего 9 января на территории региона упали три украинских беспилотника

ТАСС, 10 января. В Орле восстановили остекление в доме, который накануне был поврежден взрывной волной после падения украинского беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Работы [по восстановлению остекления] завершены", - сказали в пресс-службе.

9 января три украинских беспилотника упали на территории Орловской области, два из них - на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Три человека получили травмы. Пожар, возникший в результате падения БПЛА, оперативно локализовали. Мэр города Юрий Парахин отметил, что после падения одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом, в здании взрывной волной выбило стекла.