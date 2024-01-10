Движение судов в портах Азова и Таганрога ограничили из-за морозов

К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice 1 по классификации Российского морского регистра судоходства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Ограничения по режиму ледового плавания ввели в морских портах Таганрога и Азова из-за понижения температуры и прогноза ледовой обстановки, следует из распоряжений, которые подписали капитаны морских портов. Документы опубликовали на официальных сайтах Азовского и Таганрогского филиалов Администрации морских портов Азовского моря.

"На основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки Гидрометцентра России, установить с 00:00 10 января следующие ограничения по режиму ледового плавания: к плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice 1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичным по характеристикам ледовым классом классификационного общества, под надзором которого находится судно", - говорится в распоряжении капитана морского порта Таганрога Василия Яранцева.

Кроме того, запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение буксировочных операций за исключением аварийных случаев. Ограничение не распространяется на буксировку судов ледоколами во время проводки и швартовных операций в порту, следует из документа.

Ограничения приняли "в целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов, охраны человеческой жизни на море, защиты морской среды от загрязнения и контроля за осуществлением ледокольных проводок судов". Введенные ограничения будут действовать в морском порту Таганрога до их отмены.

Аналогичные ограничения ввели в морском порту Азова.

О погоде в регионе

Как сообщила ТАСС начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась до -21 градуса. По ее словам, в ближайшие дни в Ростовской области ожидается повышение температуры, но на кратковременный период.

"Сегодня мы в периоде холода, завтра-послезавтра уже будем находиться в периоде теплой погоды из-за влияния циклона. 13 января вновь произойдет заток более холодного воздуха, и ожидается понижение температуры воздуха до минус 24 градусов [в ночные часы] по региону", - сказала Назарова.