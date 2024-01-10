Путин призвал заниматься спортом и сохранять здоровье зарядкой, а не таблетками

Глава государства напомнил, что в России есть определенные показатели, к которым в стране "должны двигаться"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно ежедневно заниматься спортом, чтобы сохранить здоровье.

"Это (спорт - прим. ТАСС) просто нужно сделать частью своей жизни. Не обязательно [заниматься] по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время", - сказал он на встрече с представителями общественности Анадыря, где был поднят вопрос о том, находит ли президент время для занятий спортом.

Глава государства напомнил, что в России есть определенные показатели, к которым в стране "должны двигаться". "И это один из очень важных социальных показателей развития общества", - подчеркнул Путин.

"В целом по стране у нас количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом растет, но нужных показателей мы пока не достигли. Будем к этому стремиться", - отметил президент.

По его словам, эти показатели важны, в том числе и с экономической точки зрения: "Чем больше спорта, тем меньше таблеток. И надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам". Участница встречи отметила, что "фармакология будет недовольна", на что Путин пошутил: "Ничего, им хватит. Фармакология - это такая отрасль, где норма прибыли как на наркотиках. Они не обеднеют, все будет хорошо. Им есть чем заниматься".