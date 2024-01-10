Хасиды в Нью-Йорке столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

По данным The New York Times, пока неясно, кто именно соорудил туннель и для каких целей

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Хасидская община в нью-йоркском районе Бруклин столкнулась с представителями правоохранительных органов из-за попыток закрыть секретный туннель, который соединяет штаб-квартиру движения Хабад-Любавич с синагогой. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, впервые информация об этом туннеле появилась в декабре 2023 года. Местные власти решили перекрыть его, и в понедельник к синагоге приехала машина с цементом. Однако хасиды начали препятствовать работам. Они проникли в туннель со стороны штаб-квартиры и отказывались его покидать. В связи с этим на место прибыла полиция, в результате столкновений девять хасидов были арестованы, указывает газета со ссылкой на данные полиции.

NYT отмечает, что пока неясно, кто именно соорудил туннель и для каких целей. По некоторым предположениям, хасиды хотели таким образом расширить синагогу.