Собянин: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в новогодние дни

По словам мэра города, загруженность столичных дорог в праздники не превышала 2-3 баллов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Порядка 63,5 млн поездок было совершено на московском транспорте в дни новогодних праздников, наиболее часто пассажиры пользовались метро и МЦК. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными были метро и МЦК - 29,4 млн поездок", - написал мэр.

Он добавил, что на наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, за новогодние праздники было совершено 12,2 млн поездок. "На МЦД - 5,3 млн, трамваях - 1,9 млн, на такси и каршеринге - 14,7 млн", - отметил Собянин.

По его словам, загруженность столичных дорог в праздники не превышала 2-3 баллов. "В среднем по городу передвигалось порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно", - заключил мэр.