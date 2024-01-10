Январские морозы не окажут негативного влияния на животных и растения в Москве

По данным специалистов, температура воздуха, которая наблюдалась в первые дни 2024 года, не является "аномальной" для города

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Животные и растения Москвы не пострадают от сильных морозов, установившихся в столичном регионе в январе, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Негативного воздействия морозов, в том числе угрозы гибели, на флору и фауну Москвы нет. Вместе с тем, температура воздуха, которая наблюдалась в первые дни 2024 года, по мнению специалистов, не является "аномальной" для Москвы, это типичная морозная погода января. Аномальным можно было бы назвать температуры ниже минус 40-50 градусов Цельсия, что было бы не типично для Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента Сергей Бурмистров, дикорастущим растениям при такой погоде, как правило, не нужен дополнительный уход. Риск повреждений существует для деревьев и кустарников в случае перепадов температуры воздуха от резко отрицательных значений до положительных. Из-за длительной оттепели у таких растений может начаться сокодвижение, и если после этого резко наступают сильные морозы, в коре могут возникать трещины.

Кроме того, Государственный природоохранный центр проводит подкормку животных зимой. Специалисты подкармливают птиц и некоторых зверей - кабанов, лосей, косуль. Для них по лесу раскладываются ветки, специализированный комбикорм и корнеплоды.