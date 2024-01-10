В Москве ликвидируют последствия снегопада

За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега превысил 6 см

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил более 6 см. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что в течение всего светового дня в Москве проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

"Согласно прогнозам синоптиков, снегопад вновь начнется сегодня после 21:00 мск, наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 11 января составит еще до 6 см. Завтра непогода может сопровождаться порывами ветра до 13-18 м/с. Городские службы работают в усиленном режиме", - добавил Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, заверил заммэра.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей", - заключили в комплексе городского хозяйства.