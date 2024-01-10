На модернизацию объектов теплоснабжения в Подольске направят более 1 млрд рублей

Глава муниципалитета Григорий Артамонов выразил уверенность, что новый отопительный сезон городской округ встретит с новой инфраструктурой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Модернизацию нескольких котельных и прокладку новой теплотрассы планируется провести в городском округе Подольск. На эти цели выделено около 1,2 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

"Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надежности коммуникаций стартовали в 2023 году. В этом нарастим темпы. Запланировали модернизировать нескольких котельных, проложить новые теплотрассы в мкр. Силикатная, Центральный, Шепчинки, Восточный. На эти цели уже выделено порядка 1,2 млрд рублей. Уверен, что новый отопительный сезон встретим с новой инфраструктурой", - написал он в своем Telegram-канале.

В сообщении он рассказал, что одним из объектов, который осмотрели вместе с сенатором Александром Двойных, представителями правительства Московской области, руководителями ресурсоснабжающих предприятий и жителями, стала котельная по ул. Литейной. В настоящее время она работает в штатном режиме. "Выявленные проблемы на тепловых сетях устранены, ведется наладка внутридомовых коммуникаций", - добавил глава округа.